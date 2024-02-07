Річка під кригою. Ілюстративне фото

У селищі Чорнобай, що на Черкащині, небайдужі кинулися рятувати собаку і провалилися під кригу.

Пригода трапилася 4 лютого в селищі Чорнобай на річці Ірклій. Хлопець провалився у воду, намагаючись врятувати свого собаку, повідомили у ДСНС України.

У коментарі для «УП.Життя» речниця ГУ ДСНС України у Черкаській області Юлія Норовкова розповіла, що на допомогу йому збіглися місцеві жителі. Небайдужі викликали поліцію та рятувальників.

Очевидці події розповіли надзвичайникам, що господар собаки побачив, як його чотирилапий улюбленець тоне у річці. Він кинувся його рятувати, проте провалився під кригу. На допомогу хлопцеві та тварині прийшли ще двоє небайдужих, однак і вони стали заручниками води.

Ще один місцевий житель не розгубився і кинув потопельникам мотузку. Це допомогло всім їм дістатися берега ще до того, як приїхали надзвичайники.

«Людей витягнули до нашого прибуття, тож ми зустріли учасників пригоди уже на березі. Усі вони були у стані шоку і мали ознаки переохолодження», — сказала речниця.

Юлія Норовкова зазначила, що двох постраждалих госпіталізували, ще один відмовився від допомоги медиків. Собаку ж господар забрав додому.

У головному управлінні ДСНС Черкаської області з початку року зафіксували уже 11 подій на водних об’єктах, внаслідок яких двоє людей загинуло, а 19 — вдалося врятувати. Серед врятованих — одна дитина.

Тож рятувальники закликають пильнувати своїх чотирилапих, а також дотримуватись правил безпеки на водоймах взимку.

Нагадаємо, на Миколаївщині у селі Возсіятське Вознесенського району з річки Громоклія дістали тіла двох чоловіків.

Раніше повідомлялося, що з початку 2023 року кількість трагічних випадків з утопленням на водних об’єктах Миколаївської області зросла.