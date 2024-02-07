У четвер, 8 лютого, Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів крові усіх груп.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Зазначається, особливо потрібні носії I(+) крові.
Як повідомляється, донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
У четвер, 8 лютого, Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів крові усіх груп.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Зазначається, особливо потрібні носії I(+) крові.
Як повідомляється, донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.