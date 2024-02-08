У четвер, 8 лютого, частина жителі мікрорайону Намив у Миколаєві залишились без водопостачання.
Орієнтовно води не буде до 20:00, повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що причина — аварія на водопровідній мережі на вулиці Курортна-Озерна.
Подачу централізованого водопостачання буде відновлено після закінчення ремонту.
Нагадаємо, що у понеділок, 5 лютого, у контакт-центр Миколаєва надійшло повідомлення щодо можливого падіння цеглин у пункті безкоштовної видачі води на вулиці Лазурна, 30.
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У четвер, 8 лютого, частина жителі мікрорайону Намив у Миколаєві залишились без водопостачання.
Орієнтовно води не буде до 20:00, повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що причина — аварія на водопровідній мережі на вулиці Курортна-Озерна.
Подачу централізованого водопостачання буде відновлено після закінчення ремонту.
Нагадаємо, що у понеділок, 5 лютого, у контакт-центр Миколаєва надійшло повідомлення щодо можливого падіння цеглин у пункті безкоштовної видачі води на вулиці Лазурна, 30.