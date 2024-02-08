Ремонт мережі водопостачання. Фото: «Миколаївводоканал».

У четвер, 8 лютого, частина жителі мікрорайону Намив у Миколаєві залишились без водопостачання.

Орієнтовно води не буде до 20:00, повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що причина — аварія на водопровідній мережі на вулиці Курортна-Озерна.

Подачу централізованого водопостачання буде відновлено після закінчення ремонту.

Нагадаємо, що у понеділок, 5 лютого, у контакт-центр Миколаєва надійшло повідомлення щодо можливого падіння цеглин у пункті безкоштовної видачі води на вулиці Лазурна, 30.