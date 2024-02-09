На Миколаївщині загинув чоловік після вибуху боєприпасу. Ілюстраційне фото depositphotos.com

На Миколаївщині житель села Новопетрівка Костянтинівської територіальної громади приніс додому боєприпас, який вибухнув. Чоловік загинув.

Про це повідомили у Державній служба з надзвичайних ситуації Миколаївської області.

Рятувальники зазначають, що загиблий намагався сокирою розібрати снаряд біля будинку, він здетонував. Від отриманих травм чоловік 1980 року народження загинув на місці.

«Піротехніки ДСНС щодня знищують вибухонебезпечні предмети, з початку російської агресії їх кількість сягнула — 22215 одиниць. Однак, всі ми розуміємо, що роботи ще на роки, щоб наші території були безпечними. Сапери розміновують рідну землю, а кожна людина повинна дотримуватись правил безпеки при виявленні предмета схожого на боєприпас», — нагадують рятувальники.

Нагадаємо, що 1 лютого біля села Євгенівка Снігурівської громади на Миколаївщині чотири людини підірвалися на міні.

Також наприкінці грудня 2023 року у Нечаянській громаді на Миколаївщині чоловік знайшов у власному дворі вибухонебезпечний предмет. Вибухівка розірвалася у чоловіка в руках, коли він спробував підняти її з землі. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухові травми.