Внаслідок російської атаки дронами у Харкові загинули семеро людей, серед них є діти, ще троє людей поранені.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, в одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких троє дітей – 7, 4 років та немовля близько 6 місяців, на іншому обʼєкті – ще двоє загиблих.

«Із 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу «Shahed». Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли», – написав він.

Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані.

Оновлено о 09:37. У пожежі загинула ціла сім’я. Про це написав начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

«Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовля, поки не знаємо. Йдуть пошуки», — написав Сергій Болвінов.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.

Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.

Також у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.