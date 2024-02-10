Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських терористів на Харків зросла до 57. Усі екстрені служби продовжують роботу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як розповів мер, постраждалі – жителі вулиці Котельної, які залишились без домівок, документів, особистих речей та грошей.

«Ми збираємо теплі речі. Будемо розселяти людей. Є можливість розселити по гуртожитках. Там вони зможуть перебувати стільки, скільки потрібно. Ми домовились з міжнародними фондами щодо встановлення мобільних будинків, щоб люди змогли в них жити - там є все необхідне для життя», – розповів Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Як повідомлялось раніше, внаслідок російської атаки дронами у Харкові загинули семеро людей, серед них є діти, ще троє людей поранені. У пожежі загинула ціла сім’я.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.

Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.

Також у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.