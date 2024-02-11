СБУ затримали чоловіка. Фото: пресслужба СБУ

У Києві на одному з блокпостів виявили та затримали чоловіка, який у записниках фіксував координати важливих державних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Відомо, що затримання чоловіка відбулося напередодні, 9 лютого. На одному зі стаціонарних блокпостів при в’їзді до Києва гвардійці помітили чоловіка, який прямував на велосипеді та, не доїжджаючи до контрольно-пропускного пункту, зупинився і почав вести запис у своєму записнику.

Нацгвардійці спільно з поліцейськими дочекавшись прибуття чоловіка на блокпост, провели поверхневий огляд, під час якого знайшли блокноти, у яких він записував координати важливих державних обʼєктів, схеми блокпостів та робив записи про вибухівку.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, якій передали затриманого для з’ясування обставин.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримано місцеву жительку, яка підозрюють у стеженні за підрозділами морпіхів Збройних сил України на Миколаївщині.

Раніше Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.