Російська армія в ніч проти 12 лютого атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе та ракетами. Через атаку виникла пожежа на енергетичному об'єкті.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що вночі над Новомосковським районом Дніпропетровщини Сили оборони знищили ракету, над Павлоградським — 6 безпілотників.

Внаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла в Павлоградському районі залишаються приблизно 29 тисяч абонентів. У Тернівці 10 тисяч абонентів опинилися без води.

За словами Сергія Лисака, нині енергетики лагодять те, що понівечили окупанти, аби якнайшвидше заживити інфраструктуру та домівки жителів.

Нагадаємо, що у ніч на 12 лютого російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили чотири БпЛА типу Shahed 131/136.