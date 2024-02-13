У Полтавській області чоловікові вручили 18 повісток. Фото: Getty Images

У Полтавській області чоловіку вручили 18 повісток, однак йому вдалося уникнути мобілізації попри те, що його визнали придатним до служби в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна.

Житель Полтавської області у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток. Він 16 разів приходив до ТЦК, однак через його стан здоров’я військові частини відмовлялись брати його на службу.

Як заявляє сам чоловік, останні рази його до військових частин відвозив особисто підполковник, але кожного разу його завертали назад. Тому останні дві повістки він вирішив проігнорувати. Через це суд визнав чоловіка винним за статтею 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та засудив до 4 років позбавлення волі.

Однак обвинувачений свою провину визнав і розкаявся, тож суд пом’якшив йому вирок на 2 роки іспитового.

«Наголошував на безладі у системі ТЦК, стверджував, що у його військовому квитку, який зберігається у працівників ТЦК, не відображена вся інформація щодо його обліку, а натомість працівники ТЦК постійно виправляють у ньому дати замість внесення дійсної інформації. Усе наведене вплинуло на нього та стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з’явився за повістками», — сказано у матеріалах суду.

Роман Істомін заявив, що чоловіку неодноразово давали повістки, він за ними з’являвся в ТЦК. Військово-лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів.

Однак у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія, яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання.

— Там психолог, медик, який оглядає людей, які прибули. Коли кажуть, що ТЦК гребуть всіх: «хромих», хворих... В навчальному центрі відбирають, не можна привезти аби кого і запихнути в навчальний центр. Там є свій відбір. І громадянин там спілкується без присутності представника ТЦК. Тобто, що він там казав, ми не знаємо. Можливо, вдавав епілепсію, можливо, казав, що в нього тиск постійно високий. Але загалом, згідно з чинним законодавством, він придатний до військової служби. Було лише рішення, що навчальний центр відмовляється його приймати. Через це він отримував повістку на наступну дату, — заявив Роман Істомін.

Нагадаємо, що у середу, 7 лютого, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449.

Після цього стало відомо, що Профільний комітет Ради доопрацьовуватиме новий законопроєкт по мобілізації, бо «питання до нього є у всіх». Декілька моментів вже знаходяться в роботі.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.