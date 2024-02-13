У Миколаєві, 13 лютого, весь мікрорайон Ялти залишився без водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Зазначається, що водопостачання відключено у зв'язку з аварією на вулиці 5-й Ялтинській.
Орієнтовно до 20:00 проводитимуться ремонтні роботи на 4-ій Слобідській-Кузнецькій.
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.
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У Миколаєві, 13 лютого, весь мікрорайон Ялти залишився без водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Зазначається, що водопостачання відключено у зв'язку з аварією на вулиці 5-й Ялтинській.
Орієнтовно до 20:00 проводитимуться ремонтні роботи на 4-ій Слобідській-Кузнецькій.
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.