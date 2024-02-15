Обстріл Запорізькох області. Фото з Telegram-каналу Івана Федорова

У Запоріжжі російські війська влучили по об'єкту інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточняється.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

За його словами кількість поранених зараз зросла до шістьох. Одна з поранених в тяжкому стані в лікарні, стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як «середньої тяжкості», двоє людей від госпіталізації відмовилися.

«Влучання зафіксовані в промзону міста. Вибуховою хвилею пошкоджені також цивільні будинки. Відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури планується протягом кількох днів – будинки потребують заміни вікон та ремонту даху», — розповів Іван Федоров.

Він додав, що ворог не припинятиме обстрілів, закликав мешканців обласного центру: при оголошенні повітряної тривоги подбайте про власну безпеку.

Нагадаємо, що минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.

Вранці 10 лютого російські війська атакували львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.