У Запоріжжі російські війська влучили по об'єкту інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточняється.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
За його словами кількість поранених зараз зросла до шістьох. Одна з поранених в тяжкому стані в лікарні, стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як «середньої тяжкості», двоє людей від госпіталізації відмовилися.
«Влучання зафіксовані в промзону міста. Вибуховою хвилею пошкоджені також цивільні будинки. Відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури планується протягом кількох днів – будинки потребують заміни вікон та ремонту даху», — розповів Іван Федоров.
Він додав, що ворог не припинятиме обстрілів, закликав мешканців обласного центру: при оголошенні повітряної тривоги подбайте про власну безпеку.
Нагадаємо, що минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.
Вранці 10 лютого російські війська атакували львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.
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У Запоріжжі російські війська влучили по об'єкту інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточняється.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
За його словами кількість поранених зараз зросла до шістьох. Одна з поранених в тяжкому стані в лікарні, стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як «середньої тяжкості», двоє людей від госпіталізації відмовилися.
«Влучання зафіксовані в промзону міста. Вибуховою хвилею пошкоджені також цивільні будинки. Відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури планується протягом кількох днів – будинки потребують заміни вікон та ремонту даху», — розповів Іван Федоров.
Він додав, що ворог не припинятиме обстрілів, закликав мешканців обласного центру: при оголошенні повітряної тривоги подбайте про власну безпеку.
Нагадаємо, що минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.
Вранці 10 лютого російські війська атакували львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.