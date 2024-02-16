Розклад маршуту автобусів № 91

«Миколаївпастранс» відреагував на численні прохання пасажирів Корабельного району та збільшив кількість рейсів маршруту 91 (Балабанівка — Центральний стадіон).

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що додали рейси у вечірній час, а саме з 18:15 та 20:25 від Центрального стадіону та 19:35 від вулиці Ушакова в Балабанівці.

За новим розкладом автобуси почнуть курсувати з 19 лютого.

У підприємстві також додають, що у зв'язку зі збільшенням трафіку транспортних засобів на дорогах міста автобуси можуть рухатися з відхиленням від свого графіка.

Відстежувати рух автобусів можна в додатках CityBus Миколаїв та EasyWay.

Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.

Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.

В червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.