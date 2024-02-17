Виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, 17 лютого 2024 року. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про відхід українських військ з Авдіївки було викликано бажанням зберегти наших людей.

Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

«Це не значить, що люди відійшли на кілометри і Росія щось захопила. Росія за два роки війни намагалася на сході «щось зробити». Що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ і містечок. З жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку. Тисячі їх військових загинули», — наголосив він.

Нагадаємо, що днем раніше, 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

Ситуація в Авдіївці загострюється, росіяни активно намагаються штурмувати місто. На деяких позиціях на 6 українських захисників припадає близько ста російських штурмовиків.