Миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.
Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Окупантам не сховатися від пильного зору наших «Сов». Ворожа бронетехніка, вантажівки, жива сила — незабутня зустріч із «пташками» пілотів РУБпАК миколаївських морпіхів гарантована», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що дієву роботу операторів безпілотних комплексів «Сова» продемонстрували миколаївські морпіхи.
Раніше, морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.
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Миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.
Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Окупантам не сховатися від пильного зору наших «Сов». Ворожа бронетехніка, вантажівки, жива сила — незабутня зустріч із «пташками» пілотів РУБпАК миколаївських морпіхів гарантована», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що дієву роботу операторів безпілотних комплексів «Сова» продемонстрували миколаївські морпіхи.
Раніше, морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.