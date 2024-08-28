Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото: «НикВести»

У Миколаєві звільнили одного з керівників районного територіального центру комплектування (ТЦК) за неналежну роботу.

Про це за результатами Ради оборони Миколаївської області доповів голова ОВА Віталій Кім.

— Звільнений один районний керівник ТЦК за неналежну роботу, тому погані новини для всіх, хто нарішав. Зараз будемо дорозбиратися і дивитися, чому не виконані плани, особливо по техніці. Якщо новий керівник не буде працювати, теж піде туди ж, — заявив Віталій Кім.

Також він заявив, що разом зі Службою безпеки України, з Національною поліцією та міською владою поновили роботу по створенню ситуаційного центру відеоспостереження в Миколаєві.

— Бачимо трохи по-іншому, але сервіс буде гарний. Розроблюємо стратегію. Будемо закривати всю область розумними камерами та новими системами. Зважаючи на досвід СБУ і поліції щодо протидії терористам і колаборантам, знаємо, як це робити, працюємо над тим, щоб злочинність знижувалася. Розуміємо, як це робити, будемо звертатися до партнерів, тому що не дешево це історія, але дуже ефективно. Працюємо, — додав він.

Як відомо, щомісяця в Україні до лав Сил оборони призивають до 30 тисяч осіб.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні.