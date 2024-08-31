Зруйнована двоповерхівка у Первомайському. Архівне фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Впродовж минулої доби, 30 серпня, російські війська здійснювали атаки на Миколаївщину за допомогою FPV-дронів і артилерії.

Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, внаслідок атаки у селі Дмитрівка відбулося займання житлового будинку та сухої трави.

Зазначається, що пожежі було ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

«Учора, 30 серпня, о 17:00 ворог спрямував дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Дмитрівка відбулося займання житлового будинку та сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає. Також учора, 30 серпня, о 20:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає», – написав Віталій Кім.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито вісім БпЛА типу Shahed 131/136.