Правоохоронці затримали чоловіків. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

В Миколаєві правоохоронці викрили двох ділків, які за 6 тисяч доларів обіцяли допомогти знайомому звільнитися від військової служби.

Про це повідомляє Нацполіція та прокуратура в Миколаївській області.

Затримання чоловіків. Фото: Нацполіція у Миколаївській області Затримання чоловіків. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

За даними слідства, двоє чоловіків, віком 34 та 39 років, знаючи про бажання свого знайомого уникнути служби в армії, запропонували йому допомогу за 6 тисяч доларів.

«Чоловіки запевнили його, що мають зв’язки та можливість оформити відповідні документи з подальшим оновленням даних у ТЦК щодо звільнення від військової служби строком на 1 рік, що дає можливість законно перетнути кордон. Чоловіки домовились, що оформлять документи про розірвання шлюбу та опікою над малолітньою дитиною», — зазначили в прокуратурі.

Після отримання грошових коштів правопорушників затримала поліція у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків у затриманих вилучено речові докази їхньої злочинної діяльності.

Слідчі повідомили затримали про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 3 статті 332 КК України незакінчений замах на організоване сприяння незаконному переправленню через кордон та за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе і третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави і місцевого самоврядування та пропозиція і обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали групу з 24 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Раніше повідомлялося, що через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабної війни в Україні відкрито майже 11,3 тис. кримінальних проваджень.