Наслідки обстрілу Миколаєва, ілюстративне фото «НикВести»

У ніч на 9 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по Баштанському району. Є постраждалі.

Про це повідомляється у зведенні Миколаївської ОВА.

Удар стався о 00:13. Через атаку пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі.

Уламкові поранення отримали працівники підприємства – чоловіки 27-ми та 38-ми років. В ОВА повідомляють, що вони обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Обстріл Миколаївщини 8 липня

Російська армія 8 липня завдала ракетних ударів по ряду українських міст: Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Краматорську та Словʼянську.

Крім того, обстріли фіксувались і на території Миколаївської області. Зокрема вдень близько 11:50 в області відпрацювала система ППО, яка знищила крилаті ракети. Через падіння уламків на відкритих територій сталось декілька пожеж.

Близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Пізніше Віталій Кім повідомив, що ворожа ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема 5-річна дитина.