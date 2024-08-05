У неділю, 4 серпня, російські військові обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області.
Внаслідок обстрілів поранення дістали 4 цивільних, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Благовіщенське, Кізомис, Велетенське, Садове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Бургунка, Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське та місто Херсон», — написав він.
Внаслідок ударів пошкоджені житлові квартали населених пунктів, в тому числі 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.
Нагадаємо, 2 серпня, російські війська атакували Херсон з безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці. Через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік.
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У неділю, 4 серпня, російські військові обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області.
Внаслідок обстрілів поранення дістали 4 цивільних, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Благовіщенське, Кізомис, Велетенське, Садове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Бургунка, Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське та місто Херсон», — написав він.
Внаслідок ударів пошкоджені житлові квартали населених пунктів, в тому числі 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.
Нагадаємо, 2 серпня, російські війська атакували Херсон з безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці. Через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік.