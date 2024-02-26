Ввечері у неділю, 25 лютого, російські війська вдарили ракетами С-300 по ангарах із зерном, а також пошкодили техніку підприємства в селищі Пісочин Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, близько 23:00 загарбники завдали двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по Пісочину.
Він зазначив, що внаслідок ворожого удару було уражено два цивільні ангари із зерном. Крім того, була пошкоджена техніка підприємства, а саме трактори та вантажні автомобілі.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.
Загалом у ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
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Ввечері у неділю, 25 лютого, російські війська вдарили ракетами С-300 по ангарах із зерном, а також пошкодили техніку підприємства в селищі Пісочин Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, близько 23:00 загарбники завдали двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по Пісочину.
Він зазначив, що внаслідок ворожого удару було уражено два цивільні ангари із зерном. Крім того, була пошкоджена техніка підприємства, а саме трактори та вантажні автомобілі.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.
Загалом у ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.