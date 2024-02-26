Ввечері у неділю, 25 лютого, російські війська вдарили ракетами С-300 по ангарах із зерном, а також пошкодили техніку підприємства в селищі Пісочин Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, близько 23:00 загарбники завдали двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по Пісочину.

РФ поцілила по ангарах із зерном на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Він зазначив, що внаслідок ворожого удару було уражено два цивільні ангари із зерном. Крім того, була пошкоджена техніка підприємства, а саме трактори та вантажні автомобілі.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.

Загалом у ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.