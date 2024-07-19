У Херсоні росіяни атакували бригаду медиків, фото для ілюстрації

У Херсоні 19 липня російські війська атакувала з безпілотника бригаду «швидкої допомоги».

Внаслідок скидання вибухівки з дрона на автівку постраждали двоє медпрацівників, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що у 32-річної фельдшерки та 63-річного водія діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості.

Наразі травмованим надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що вдень, 18 липня, російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.



Раніше повідомлялося, що російські війська минулої доби знову обстріляли Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще вісім дістали поранення, з них одна дитина.