Росіяни вчергове атака Херсон, фото з відкритих джерел

Російська армія скинула вибухівку з дрона у Дніпровському районі міста Херсон. Внаслідок атаки постраждало пʼять людей.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Зазначається, що спершу повідомляло про трьох постраждалих. У чоловіків віком 64 та 66 років і 66-річної жінки вибухова травма та уламкові поранення. Під час атаки вони були біля магазину на вулиці. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше стало відомо, що госпіталізовано ще двох поранених. У 55-річного чоловіка виявлено вибухову та закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і уламкове поранення обличчя. 63-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення живота.

Нагадаємо, загалом вночі в небі над Україною збили 20 з 22 російських ударних БПЛА. безпілотники завдали удару по енергетичних об'єктах у Житомирській та Чернігівській областях.