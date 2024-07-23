Знак перед в'їздом у Херсон / Фото з відкритих джерел

Армія РФ протягом доби 22 липня обстріляла з різних видів озброєння 15 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами були Новодмитрівка, Берислав, Новоберислав, Садове, Хрещенівка, Одрадокамʼянка, Станіслав, Антонівка, Широка Балка, Олександрівка, Велетенське, Гаврилівка, Придніпровське, Львове та Херсон.

За словами очільника Херсонської ОВА, внаслідок обстрілів отримали поранення семеро людей. Пошкоджені газопровід, торговельний заклад, автомобілі цивільних і 30 приватних будинків.

Нагадаємо, що російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.