Обстріл Херсонщини, фото для ілюстрації

Вчора, 25 червня, під ворожим вогнем та авіаударами в Херсонській області знову опинилася низка населених пунктів.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Новотягинка, Велетенське, Комишани, Кізомис, Антонівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Дудчани, Михайлівка, Новокаїри, Осокорівка, Львове та місто Херсон, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено три багатоповерхівки та сім приватних будинків.

«Зафіксовано влучання в навчальні заклади та дитячий садок. Внаслідок обстрілів пошкоджені гаражі та приватні автомобілі. Через російську агресію двоє людей зазнали поранень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 26 червня російська армія завдала ракетного удару по території Миколаївського району.