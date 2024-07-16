Херсон / Фото з відкритих джерел

Вдень 16 липня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Корабельний район Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, пошкоджена будівля освітнього закладу та виникла пожежа у житловому будинку. Поранення зазнала 70-річна жінка. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

РФ також зранку 16 липня атакувала Херсон пошкодивши ринок, бізнес-центр та торгові приміщення. Серед місцевих постраждалих немає.

Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.