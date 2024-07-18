фейк?

«Це маніпуляція. Її немає ні в реанімаціях Миколаєва, ні Одеси», — міськздоровʼя спростувало інформацію про дівчинку, яка впала в кому після щеплення

Аліса Мелік-Адамян

вчора 16:35