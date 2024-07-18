Під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Атака за межами населених пунтків сталась о 17:07 та 17:39. На відкритій території виникло займання хвойних насаджень. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборцями. Після другого обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждалих серед місцевих немає.
О 17:54 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії громади.
Нагадаємо, після атаки дроном-камікадзе типу FPV 16 липня в Куцурубскій громаді горіла лісосмуга.
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Під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Атака за межами населених пунтків сталась о 17:07 та 17:39. На відкритій території виникло займання хвойних насаджень. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборцями. Після другого обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждалих серед місцевих немає.
О 17:54 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії громади.
Нагадаємо, після атаки дроном-камікадзе типу FPV 16 липня в Куцурубскій громаді горіла лісосмуга.