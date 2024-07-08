Дитяча лікарня «Охмадит». Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 8 липня, внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів. Серед них — житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що загинуло 28 осіб: 11 — на Дніпропетровщині, 17 — у Києві.

Станом на 15:00 поранено 112 осіб: 62 — на Дніпропетровщині, 48 — у Києві, 2 — у Київській області.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Працюють рятувальники, правоохоронці, комунальники.

Обстріл 8 липня

Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українским містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Уламки від ворожих ракт зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці опередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдірила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.

РФ обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.

Також через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави. Працівники ДСНС уже ліквідували їх.

Раніше повідомлялося, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».