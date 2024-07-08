Сьогодні, 8 липня, внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів. Серед них — житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що загинуло 28 осіб: 11 — на Дніпропетровщині, 17 — у Києві.
Станом на 15:00 поранено 112 осіб: 62 — на Дніпропетровщині, 48 — у Києві, 2 — у Київській області.
Аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Працюють рятувальники, правоохоронці, комунальники.
Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українским містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
Уламки від ворожих ракт зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці опередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдірила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.
РФ обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.
Також через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави. Працівники ДСНС уже ліквідували їх.
Раніше повідомлялося, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
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Сьогодні, 8 липня, внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів. Серед них — житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що загинуло 28 осіб: 11 — на Дніпропетровщині, 17 — у Києві.
Станом на 15:00 поранено 112 осіб: 62 — на Дніпропетровщині, 48 — у Києві, 2 — у Київській області.
Аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Працюють рятувальники, правоохоронці, комунальники.
Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українским містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
Уламки від ворожих ракт зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці опередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдірила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.
РФ обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.
Також через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави. Працівники ДСНС уже ліквідували їх.
Раніше повідомлялося, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».