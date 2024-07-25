Південноукраїнська АЕС, фото з відкритих джерел

НЕК «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму.

Про йдеться у відповіді компанії на запит народного депутата Яросла Железняка.

Зазначимо, під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.

Однак в заяві «Укренерго» повністю протилежна інформація, яка підтверджує, що аварія на станції все ж сталась. Це зокрема і призвело до руйнувань, в результаті чого відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт.

— 15 липня 2024 року на Південноукраїнській АЕС працював один блок до моменту його відключення о 23-58, після чого на Південноукраїнській АЕС жоден енергоблок не знаходився в роботі. Ввечері 16.07.2024 на Південноукраїнській АЕС блок включено в мережу після усунення дефектів на ошинуванні і вимикачів 330 кВ блочного трансформатора. Станом на момент отримання даного запиту 23 липня 2024 року працював також один блок, — йдеться у відповіді.

Саме аварія 15 липня на ПАЕС у подальшому і вплинула на суттєвий дефіцит в електросистемі України. Це вплинуло на збільшення часу відключення споживачів від енергомережі.

— Постає логічне запитання, чому Галущенко публічно про це збрехав і заперечував (ще і там хоче експертів перевірити правоохоронцями)?, — пише Ярослав Железняк.

Що сталось на Південноукраїнській АЕС?

Зазначимо, що вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

У той же час, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що два дні тому на Південноукраїнській АЕС згоріло два трансформатори струму, 18 липня, згорів силовий трансформатор.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.