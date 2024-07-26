Південноукраїнська АЕС. Фото:elektrovesti.net

В Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.

На сайті агентства вказується, що на Південноукраїнській АЕС минулого тижня тимчасово призупинили роботу енергоблоку через несправність трансформатора.

«Минулого тижня команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що її енергоблок №2 був тимчасово призупинений після спрацювання електричних захистів через проблему з трансформатором у відкритому розподільчому пристрої 330 кВ, розташованому за межами майданчика АЕС», — йдеться у повідомленні.

За даними фахівців, в результаті короткого замикання було пошкоджено керамічний ізолятор. Це призвело до витоку масла, яке загорілося.

«Після відновлення електричного з'єднання реактор був перезапущений і почав постачати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин, вийшовши на повну потужність трохи більше ніж через 24 години після зупинки», — повідомили у МАГАТЕ.

Що сталось на Південноукраїнській АЕС?

Зазначимо, що вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

У той же час, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що два дні тому на Південноукраїнській АЕС згоріло два трансформатори струму, 18 липня, згорів силовий трансформатор.

У ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори Південноукраїнської атомної електростанції (АЕС), через поломку двох високовольтних трансформаторів. Цю інформацію виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.