Уранці 14 липня автобус із 40 паломниками потрапив у ДТП. Інцидент стався на автодорозі поблизу села Раковець у Золотниківській громаді Тернопільського району.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

«За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю», – йдеться у повідомленні.

Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині, фото: НПУ

Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині, фото: НПУ

Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.

Нагадаємо, у Миколаївській області на трасі зіштовхнулися легковий автомобіль Honda та мікроавтобус Mercedes.