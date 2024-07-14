Уранці 14 липня автобус із 40 паломниками потрапив у ДТП. Інцидент стався на автодорозі поблизу села Раковець у Золотниківській громаді Тернопільського району.
Про це повідомляє поліція Тернопільщини.
«За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю», – йдеться у повідомленні.
Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.
Нагадаємо, у Миколаївській області на трасі зіштовхнулися легковий автомобіль Honda та мікроавтобус Mercedes.
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Уранці 14 липня автобус із 40 паломниками потрапив у ДТП. Інцидент стався на автодорозі поблизу села Раковець у Золотниківській громаді Тернопільського району.
Про це повідомляє поліція Тернопільщини.
«За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю», – йдеться у повідомленні.
Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.
Нагадаємо, у Миколаївській області на трасі зіштовхнулися легковий автомобіль Honda та мікроавтобус Mercedes.