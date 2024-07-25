У Карпатах поблизу кордону з Румунією прикордонники виявили тіло чоловіка.
Про це повідомляє ДПСУ.
«Судячи з місця виявлення та «екіпірування» чоловіка, він, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. Однак обрав для цього один із найскладніших та небезпечних гірських маршрутів», — йдеться у повідомленні.
Прикордонники з’ясували, що 44-річний чоловік є мешканцем міста Суми.
Тіло передали лікарям для проведення відповідних експертиз.
У ДПСУ зазначили, що це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року.
Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба зазначала, що зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.
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У Карпатах поблизу кордону з Румунією прикордонники виявили тіло чоловіка.
Про це повідомляє ДПСУ.
«Судячи з місця виявлення та «екіпірування» чоловіка, він, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. Однак обрав для цього один із найскладніших та небезпечних гірських маршрутів», — йдеться у повідомленні.
Прикордонники з’ясували, що 44-річний чоловік є мешканцем міста Суми.
Тіло передали лікарям для проведення відповідних експертиз.
У ДПСУ зазначили, що це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року.
Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба зазначала, що зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.