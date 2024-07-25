Виявлене тіло. Фото: ДСПУ

У Карпатах поблизу кордону з Румунією прикордонники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє ДПСУ.

«Судячи з місця виявлення та «екіпірування» чоловіка, він, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. Однак обрав для цього один із найскладніших та небезпечних гірських маршрутів», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники з’ясували, що 44-річний чоловік є мешканцем міста Суми.

Тіло передали лікарям для проведення відповідних експертиз.

У ДПСУ зазначили, що це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року.

Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба зазначала, що зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.