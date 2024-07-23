Ув'язнені слухають українського сержанта батальйону «Арей», фото: AP/Євген Малолєтка

Секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко повідомив, що у Збройних силах вже проходять службу 3,8 тисячі ув'язнених.

Про Роман Костенко розповів у коментарі «Українській правді».

«3,8 тисяч ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі», — розповів він.

За словами Костенка, попит на мобілізацію серед ув'язнених до Збройних сил України наразі знизився, оскільки основна частина вмотивованих осіб вже приєдналася до служби.

Крім того, він додав, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.

Нагадаємо, за оцінками Міністерства юстиції, близько 27 тисяч ув'язнених потенційно можуть мати право умовно-дострокове звільнення в обмін на мобілізацію до збройних сил для участі у війні.