Застосунок «Дія», фото з відкритих джерел

З початку функціонування послуги бронювання в застосунку «Дія» керівники критично важливих підприємств вже забронювали понад 55 тисяч працівників.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко, лише за першу добу забронювали 15 тисяч людей.

«Електронне бронювання вже у перші дні показало величезний попит. Лише за першу добу забронювали 15 тисяч людей. Для критично важливих підприємств та тих підприємств, які працюють для потреб Сил безпеки та оборони, електронне бронювання — це можливість у простій формі, швидко і зручно подати дані про працівників й скоротити час очікування до 15 хвилин», — сказала вона.

Отже, цього тижня найбільше забронювали через «Дію» працівників компаній таких міст та областей:

майже 20 тис. осіб — Київ та Київська область;

понад 6 тис. осіб — Львівська область;

майже 6 тис. осіб — Дніпропетровська область;

понад 2 тис. осіб — Одеська область;

понад 1 тис. осіб — Закарпатська область.

Зазначимо, що функціонування послуги бронювання в застосунку «Дія» запрацювало 17 липня.

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 липня закінчився термін оновлення військово-облікових даних. Для тих, хто оновлює дані після закінчення встановленого терміну передбачені штрафи. З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни можуть тільки у ТЦК та за допомогою застосунку «Резерв+».

Як відомо, у вівторок, 16 липня, в останній день оновлення військово-облікових даних, біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Києві утворилися величезні черги з чоловіків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані мали можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки. Крім того, з 25 червня у Миколаєві військовозобов'язані можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.