Сьогодні, 1 серпня, у Миколаївській області внаслідок російських обстрілів пошкоджено дитячий садок.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що пошкоджено непрацюючий дитячий садок у Куцурубській громаді – обійшлося без втрат.

«Ворог продовжує вести свою криваву війну. І вдень і вночі люди потерпають від обстрілів своїх будинків, дитячих майданчиків, крамниць, усього, що необхідно людям для щасливого та мирного життя. Сьогодні знову ворожі дрони атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині. Пошкоджено непрацюючий дитячий садок, повибивано скління. Обійшлося без втрат», – йдеться у повідомленні.