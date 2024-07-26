Російський снаряд у Херсоні, архівне фото: Херсонська ОВА для ілюстрації

Протягом доби, з 25 по 26 липня, російські військові обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина.

Ще 7 цивільних отримали поранення, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Дніпровське, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Любимівка, Михайлівка, Дудчани, Новоолександрівка, Тягинка, Бургунка, Брускинське та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

За його словами, росіяни обстріляли медичний заклад та адміністративну будівлю. Крім того армія РФ поцілила у житлові квартали, зокрема було пошкоджено 8 багатоповерхівок, 24 приватних будинки та приватні автомобілі.

В ніч на 26 липня росіяни атакували Херсонщину «Шахедами». Сили ППО знищили 10 ворожих безпілотників.

«Внаслідок падіння уламків в обласному центрі спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували», — повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, загалом вночі в небі над Україною збили 20 з 22 російських ударних БПЛА. безпілотники завдали удару по енергетичних об'єктах у Житомирській та Чернігівській областях.