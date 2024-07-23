Скрин з відео ДСНС

Вранці 23 липня у Миколаєві на пʼятому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку по проспекту Корабелів чоловік висів за балконом догори ногами, поки його не врятували надзвичайники.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За попередньою інформацією, чоловік намагався потрапити до власної квартири, яка знаходилась саме на пʼятому поверсі, через балкон. В якийсь момент він не втримався та ледь не впав до низу, дивом зачепившись за балконний отвір.

Рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце, за допомогою автодрабини спустили чоловіка на землю, де на нього вже чекали медики. Лікарі надали йому першу допомогу, але від госпіталізації чоловік відмовився.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня у Миколаєві загинула трирічна дитина. Хлопчик вийшов на балкон, поки його батьки спали та випав з вікна.