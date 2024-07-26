Перші чотири громади Миколаївщини отримали шкільні автобуси. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

У п'ятницю, 26 липня, представникам чотирьох громад передали першу партію з шести шкільних автобусів: Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Чотири громади Миколаївщини отримали шкільні автобуси. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація Передача автобусів. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація Салон шкільного автобуса. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Зазначається, що в 2024 році Миколаївська область отримала понад 43 мільйони гривень з державного бюджету для місцевих бюджетів на придбання шкільних автобусів. Це рішення ухвалила комісія Міністерства освіти і науки України, враховуючи кількість учнів, які потребують підвезення, але не забезпечені ним.

За кошти цільової субвенції, яка співфінансування (50% з державного бюджету і 50% з місцевих бюджетів), було закуплено 25 шкільних автобусів для 17 громад Миколаївської області, зокрема й для деокупованих територій.

Під час передачі машин були присутні начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, народний депутат України Олександр Пасічний, начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба, директорка департаменту освіти і науки ОВА Алла Веліховська та представники громад.

«Закупівля шкільних автобусів забезпечить рівний доступ до освіти для всіх дітей нашої області. Ці нові автобуси допоможуть дітям з віддалених і деокупованих громад безпечно та своєчасно дістатися до школи», – зазначив Віталій Кім під час церемонії передачі.

Раніше повідомлялося, що Шевченківська громада Миколаївщини отримала мобільний ЦНАП від Данії.