Миколаївській десантники ліквідували склад ворожої техніки, скриншот з відео

Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали чергове відбиття невдалого штурму Новомихайлівки росіянами.

Про це 79-та бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що в районі Новомихайлівки захисники знищили два танки, шість бронемашин і понад 80 російських окупантів.

«Десантники 79-ки розривають на британський прапор чергові плани ворога захопити українські позиції в районі Новомихайлівки. Росіяни вкотре пішли на штурм з технікою і вкотре відхопили по повній: 2 танки та 6 бронемашин з ворожою піхотою так і лишились на полі бою, не доїхавши до наших позицій», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

21 січня російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.