Лікарня в Миколаївській області, фото: «НикВести»

В управлінні охорони здоровʼя Миколаївської міської ради наразі не мають офіційно підтвердженої інформації щодо дитини, яка впала в кому після введення вакцини.

Про це у коментарі кореспондентці «НикВести» повідомила начальниця управління Ірина Шамрай.

Як відомо, сьогодні на миколаївське видання Новости-N, посилаючись на рідних сімʼї, повідомило, що після щеплення у дитячій поліклініці №2 дитина впала в кому.

Однак підтвердити дану інформацію в управлінні не готові. На момент розмови Ірина Шамрай сказала, що намагається звʼязатись із редакцією для уточнення.

— Я не можу коментувати вам цю ситуацію. Ми чекаємо звʼязку з Новостями-Н. Я цю новину не друкувала, — сказала Ірина Шамрай.

Про те, що інформація перевіряється, «НикВести» повідомив також радник міського голови Іван Сміренський. Все, що відомо зараз — це імʼя та вік дитини — дівчинку звати Поліна, їй 6 місяців. Наразі перевіряються усі випадки щеплень за останні декілька днів.

Редакція звʼязалась також із хрещеною дівчинки Вікторією Басарєвою, яка передала наші контакти батькам дитини. Однак підтвердити цей факт нам наразі не вдалось через відсутність будь-якої інформації.

Нагадаємо, 15 липня екскерівниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні, депутатка Світлана Федорова заявила, що у сімейній амбулаторії №5 ліки та вакцини зберігають в умовах рекордної спеки у Миколаєві.

У відповідь на це в адміністрації міської поліклініки №1 запевнили, що вакцинація дітей у періоди екстремальної спеки є абсолютно безпечною, оскільки вакцини зберігаються у спеціальних холодильниках або термоконтейнерах.