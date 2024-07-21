Наслідки російського удару по Миколаївщині. архівне фото: «НикВести»

У ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що увечері, 20 липня, о 21:14 та сьогодні зранку, 21 липня, о 05:16 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Внаслідок обстрілів виникли займання сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

Вчора, 20 липня, о 20:30, Баштанський район зазнав ракетної атаки. Внаслідок атаки горіло складське приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнали двоє осіб.

Крім того, 20 липня, о 17:27 зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Атака по Миколаєву 19 липня

Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.

Від ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статі 438 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.

На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.

У Миколаєві наразі відомо про 24 постраждалих та троє загиблих внаслідок російського авіаудару вчора, 19 липня.