Держекоінспекція підрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілів Миколаївщини, фото: Національна поліція

Фахівці нарахували 1,7 мільярда гривень шкоди довкіллю через обстріл росіянами Шевченківської територіальної громади на Миколаївщині.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зокрема, під час планової перевірки встановлено, що внаслідок бойових дій пошкоджень зазнали ряд навчальних закладів громади.

«Через засмічення земельних ресурсів будівельними відходами, загальна сума збитків складає понад 1,7 мільярда гривень», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що фахівці нарахували 73,5 мільйони гривень шкоди довкіллю через обстріл росіянами села Лимани на Миколаївщині. У екоінспекції зазначають, що загальний об’єм утворених будівельних відходів склав 43 кубічних метри, засмічено земельну ділянку площею 2300 квадратних метрів.

Також внаслідок лісових пожеж через війну довкіллю Миколаївщини завдали понад 27 мільярдів гривень збитків.