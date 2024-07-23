Мопед, через який травмувався хлопчик, фото: ГУНП Миколаївщини

На мосту в селі під Миколаєвом внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 13-річний хлопчик.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Інцидент трапився вчора, 22 липня, близько 16:20 у селі Пересадівка на мосту річки Інгул 23-річний водій мопеду Suzuki скоїв наїзд на 13-річного хлопчика.

Із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували дитину до лікарні.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», санкція якої передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном (068) 199 08 46 або 102», — звертаються правоохоронці.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 червня, на Миколаївщині у селі Лупарево водій на автівці збив хлопчика та залишив місце ДТП.

Наступного дня поліцейські розшукали власника транспортного засобу, який здійснив наїзд на дитину. Ним виявився 42-річний миколаївець, який після скоєння ДТП переховувався у знайомих.