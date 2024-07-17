17 липня в межах села Давидів, Львівського району зіткнулись маршрутний автобус «ВАЗ» та автопоїзд «МАН».
Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
Зазначають, що в результаті зіткнення загинули водій автопоїзда та три пасажири автобуса, водій автобуса та шість пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Наразі медики уточнюють їх діагнози.
На місці події працюють правоохоронці — встановлюють обставини зіткнення, уточнюють особисті дані водіїв транспортних засобів, а також потерпілих.
Вночі, 15 липня на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» в районі селі Новополтавка в межах Баштанського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Hyundai Getz та вантажівки Scania.
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17 липня в межах села Давидів, Львівського району зіткнулись маршрутний автобус «ВАЗ» та автопоїзд «МАН».
Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
Зазначають, що в результаті зіткнення загинули водій автопоїзда та три пасажири автобуса, водій автобуса та шість пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Наразі медики уточнюють їх діагнози.
На місці події працюють правоохоронці — встановлюють обставини зіткнення, уточнюють особисті дані водіїв транспортних засобів, а також потерпілих.
Вночі, 15 липня на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» в районі селі Новополтавка в межах Баштанського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Hyundai Getz та вантажівки Scania.