З окупації повернули двох маленьких дітей, Фото: Мінреінтеграції

Дві маленькі дівчинки та їхня мати повернулися на підконтрольну Україні територію з окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

У пресслужбі міністерства повідомили, що на гарячу лінію звернулася жінка з проханням евакуювати її доньку та двох маленьких онучок, трьох і п'яти років, з окупованого села в Херсонській області, оскільки вони не могли виїхати самостійно.

«Підготовка маршруту тривала майже 10 днів, а дорога — 5. Наразі діти разом із матір’ю успішно дісталися на контрольовану Урядом України територію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще одну дитину — восьмирічного хлопчика.