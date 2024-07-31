Дві маленькі дівчинки та їхня мати повернулися на підконтрольну Україні територію з окупованої частини Херсонщини.
Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.
У пресслужбі міністерства повідомили, що на гарячу лінію звернулася жінка з проханням евакуювати її доньку та двох маленьких онучок, трьох і п'яти років, з окупованого села в Херсонській області, оскільки вони не могли виїхати самостійно.
«Підготовка маршруту тривала майже 10 днів, а дорога — 5. Наразі діти разом із матір’ю успішно дісталися на контрольовану Урядом України територію», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще одну дитину — восьмирічного хлопчика.
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Дві маленькі дівчинки та їхня мати повернулися на підконтрольну Україні територію з окупованої частини Херсонщини.
Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.
У пресслужбі міністерства повідомили, що на гарячу лінію звернулася жінка з проханням евакуювати її доньку та двох маленьких онучок, трьох і п'яти років, з окупованого села в Херсонській області, оскільки вони не могли виїхати самостійно.
«Підготовка маршруту тривала майже 10 днів, а дорога — 5. Наразі діти разом із матір’ю успішно дісталися на контрольовану Урядом України територію», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще одну дитину — восьмирічного хлопчика.