Екологи встановили причину замору риби у річці Південний Буг в мікрорайоні Матвіївка. У воді перевищував амонійний азот.
Про це повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
У воді виявили перевищення гранично допустимих концентрацій амонійного азоту в 3 рази. Також виявлено зниження розчинного кисню в 1,5 рази внаслідок аномально високої температури повітря.
Нагадаємо, що 5 липня спеціалісти екологічної інспекції разом з фахівцями Держпродспоживслужби та Держрибагенства виявили мор породи «Бичок» та мальків різних порід риб у мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві.
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Екологи встановили причину замору риби у річці Південний Буг в мікрорайоні Матвіївка. У воді перевищував амонійний азот.
Про це повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
У воді виявили перевищення гранично допустимих концентрацій амонійного азоту в 3 рази. Також виявлено зниження розчинного кисню в 1,5 рази внаслідок аномально високої температури повітря.
Нагадаємо, що 5 липня спеціалісти екологічної інспекції разом з фахівцями Держпродспоживслужби та Держрибагенства виявили мор породи «Бичок» та мальків різних порід риб у мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві.