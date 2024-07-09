Мор риби в Миколаєві, фото: Державна екологічна інспекція

Екологи встановили причину замору риби у річці Південний Буг в мікрорайоні Матвіївка. У воді перевищував амонійний азот.

Про це повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У воді виявили перевищення гранично допустимих концентрацій амонійного азоту в 3 рази. Також виявлено зниження розчинного кисню в 1,5 рази внаслідок аномально високої температури повітря.

Нагадаємо, що 5 липня спеціалісти екологічної інспекції разом з фахівцями Держпродспоживслужби та Держрибагенства виявили мор породи «Бичок» та мальків різних порід риб у мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві.