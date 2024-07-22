Екологи масово фіксують вихід бичка вздовж берега Тилігульського лиману.
Про це повідомили в екологічній інспекції Південно-Західного округу.
За словами екологів, причиною масового виходу риби вздовж берегу на Тилігульському лимані поблизу села Прогресівка є аномально висока температура повітря.
Нагадаємо, що на Одещині у Хаджибейському лимані в районі села Паліївка зафіксували масовий мор риби. Фахівці відібрали проби води, щоб з’ясувати причини.
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Екологи масово фіксують вихід бичка вздовж берега Тилігульського лиману.
Про це повідомили в екологічній інспекції Південно-Західного округу.
За словами екологів, причиною масового виходу риби вздовж берегу на Тилігульському лимані поблизу села Прогресівка є аномально висока температура повітря.
Нагадаємо, що на Одещині у Хаджибейському лимані в районі села Паліївка зафіксували масовий мор риби. Фахівці відібрали проби води, щоб з’ясувати причини.