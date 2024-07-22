Скріншот із відео: Екологічної інспекція

Екологи масово фіксують вихід бичка вздовж берега Тилігульського лиману.

Про це повідомили в екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За словами екологів, причиною масового виходу риби вздовж берегу на Тилігульському лимані поблизу села Прогресівка є аномально висока температура повітря.

Нагадаємо, що на Одещині у Хаджибейському лимані в районі села Паліївка зафіксували масовий мор риби. Фахівці відібрали проби води, щоб з’ясувати причини.