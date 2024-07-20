Еван Гершкович в суді, фото: росЗМІ

Журналіста американської газети Wall Street Journal Евана Гершковича засудили до 16 років ув’язнення у Росії за звинуваченням у «шпигунстві».

Про це пишуть кремлівські ЗМІ.

Гершковича затримали 30 березня 2023 року в російському місті Єкатеринбург. У ФСБ РФ стверджували, що журналіст нібито діяв за завданням американської сторони та «збирав дані, які становлять державну таємницю», а саме про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу.

Піарник Ярослав Ширшиков, який супроводжував Гершковича в Єкатеринбурзі, розповів, що репортер декілька тижнів до затримання приїжджав у місто, щоб написати матеріал про ПВК «Вагнер» та російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, судовий процес проти Евана Гершковича — журналіста американської газети The Wall Street Journal, ув'язненого 15 місяців тому, розпочали в червні.