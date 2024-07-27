У п'ятницю, 26 липня, на Миколаївщині 9 разів горіла суха трава, сміття та чагарники.
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.
«Цього разу вогонь «вирував» у Казанківській, Снігурівській територіальних громадах Баштанського району, Ольшанській, Куцурубській, Новоодеській ТГ Миколаївського району, Первомайській ТГ Первомайського району та в м. Миколаєві», — повідомили рятувальники.
За даними ДСНС, в одному з випадків вогнеборцям довелося гасити пожежу площею 2,8 гектара на території заповідної зони.
Нагадаємо, в той самий день, 26 липня, в селі Микайло-Ларине на Миколаївщині горів двоповерховий приватний будинок. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У п'ятницю, 26 липня, на Миколаївщині 9 разів горіла суха трава, сміття та чагарники.
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.
«Цього разу вогонь «вирував» у Казанківській, Снігурівській територіальних громадах Баштанського району, Ольшанській, Куцурубській, Новоодеській ТГ Миколаївського району, Первомайській ТГ Первомайського району та в м. Миколаєві», — повідомили рятувальники.
За даними ДСНС, в одному з випадків вогнеборцям довелося гасити пожежу площею 2,8 гектара на території заповідної зони.
Нагадаємо, в той самий день, 26 липня, в селі Микайло-Ларине на Миколаївщині горів двоповерховий приватний будинок. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка.