Пожежа на Миколаївщині 26 липня. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 26 липня, на Миколаївщині 9 разів горіла суха трава, сміття та чагарники.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

«Цього разу вогонь «вирував» у Казанківській, Снігурівській територіальних громадах Баштанського району, Ольшанській, Куцурубській, Новоодеській ТГ Миколаївського району, Первомайській ТГ Первомайського району та в м. Миколаєві», — повідомили рятувальники.

Пожежа на Миколаївщині 26 липня. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 26 липня. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, в одному з випадків вогнеборцям довелося гасити пожежу площею 2,8 гектара на території заповідної зони.

Нагадаємо, в той самий день, 26 липня, в селі Микайло-Ларине на Миколаївщині горів двоповерховий приватний будинок. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка.