У Херсоні росіяни атакували бригаду медиків, фото для ілюстрації

Вранці, 25 липня, російські війська з дрона атакували чоловіка у селі Садове на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що у селі Садове через скидання вибухівки з дрона постраждав 72-річний чоловік. Він зазнав вибухової травми, контузію та уламкове поранення передпліччя.

Нині потерпілий перебуває у лікарні, йому надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, що росіяни другу ніч поспіль вдалися до обстрілу півдня Одещини. Під ударом РФ знову був Ізмаїльський район.