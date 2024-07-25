Вранці, 25 липня, російські війська з дрона атакували чоловіка у селі Садове на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що у селі Садове через скидання вибухівки з дрона постраждав 72-річний чоловік. Він зазнав вибухової травми, контузію та уламкове поранення передпліччя.
Нині потерпілий перебуває у лікарні, йому надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, що росіяни другу ніч поспіль вдалися до обстрілу півдня Одещини. Під ударом РФ знову був Ізмаїльський район.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Вранці, 25 липня, російські війська з дрона атакували чоловіка у селі Садове на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що у селі Садове через скидання вибухівки з дрона постраждав 72-річний чоловік. Він зазнав вибухової травми, контузію та уламкове поранення передпліччя.
Нині потерпілий перебуває у лікарні, йому надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, що росіяни другу ніч поспіль вдалися до обстрілу півдня Одещини. Під ударом РФ знову був Ізмаїльський район.