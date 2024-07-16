Чоловік намагався незаконно перетнути кордон на Вінниччині / Фото: ДБР

На Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який намагався вплав через Дністер дістатися до берега Молдови. Справу направили до суду.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Чоловік швидко стартонув, але потрапив у швидку течію та втрачав сили», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, зо прикордонники за допомогою швидкісного катера витягли чоловіка з води та надали першу необхідну допомогу.

«Плавцем виявився 32-річний мешканець Могилів-Подільської громади. При собі чоловік мав документи та телефон, які завбачливо обмотав плівкою та привʼязав до тіла», — розповіли у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину кордону на порушника склали протокол про «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.

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